Требуется специалист по коробке advantshop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок128 просмотров

Нужен спец по настройке цмс от команды http://www.advantshop.net/.

Что нужно:

1. Разобраться в шаблонах дизайна и провести ряд изменений - расположение блоков и разные мелочи

2. Провести настройку цмски для работы под конкретную задачу по заданному товару

3. И т.д.

11 лет назад
gambit7
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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