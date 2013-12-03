Сайт под ключ

Здравствуйте, мы хотим заказать несколько сайтов, со всеми триггерами БМ и сейчас выбираем исполнителей.

Сайт электроники примерно 15 категорий 300 товаров.

Сайт постельного белья 15 товаров.

Сайт по пиломатериалам 10 товаров.

Хотим обговорить цену и выяснить несколько вопросов по деталям.

Можете ли вы сделать сайты анимированными, как: http://wonder-wall.com/#project/en и конструкцией и дизайном похожим на http://colaweb.ru/metro

Работаете ли Вы с 1с битриксом?

Просчитайте, за сколько Вы это сделаете исходя из ТЗ?

Делаете ли Вы под ключ?

Сроки, гарантии?

Один из вопросов: Можете ли Вы делать АБ тест?

Вы гарантируете конверсию?

Прикрепляю примерное ТЗ на сайт электроники: