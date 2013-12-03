Ищем человека для долгосрочной работы по задачам технической поддержки и развития функционала сайта интернет магазина на Bitrix. Типы задач: обновления, оптимизация производительности, настройки модулей и шаблонов, установка новых решений. Оплата по задачам. ...
Сайт под ключ
Здравствуйте, мы хотим заказать несколько сайтов, со всеми триггерами БМ и сейчас выбираем исполнителей.
Сайт электроники примерно 15 категорий 300 товаров.
Сайт постельного белья 15 товаров.
Сайт по пиломатериалам 10 товаров.
Хотим обговорить цену и выяснить несколько вопросов по деталям.
Можете ли вы сделать сайты анимированными, как: http://wonder-wall.com/#project/en и конструкцией и дизайном похожим на http://colaweb.ru/metro
Работаете ли Вы с 1с битриксом?
Просчитайте, за сколько Вы это сделаете исходя из ТЗ?
Делаете ли Вы под ключ?
Сроки, гарантии?
Один из вопросов: Можете ли Вы делать АБ тест?
Вы гарантируете конверсию?
Прикрепляю примерное ТЗ на сайт электроники:
Заявки фрилансеров
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