Сайт под ключ

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Здравствуйте, мы хотим заказать несколько сайтов, со всеми триггерами БМ и сейчас выбираем исполнителей.

Сайт электроники примерно 15 категорий 300 товаров.

Сайт постельного белья 15 товаров.

Сайт по пиломатериалам 10 товаров.

Хотим обговорить цену и выяснить несколько вопросов по деталям.

Можете ли вы сделать сайты анимированными, как: http://wonder-wall.com/#project/en и конструкцией и дизайном похожим на http://colaweb.ru/metro

Работаете ли Вы с 1с битриксом?

Просчитайте, за сколько Вы это сделаете исходя из ТЗ?

Делаете ли Вы под ключ?

Сроки, гарантии?

Один из вопросов: Можете ли Вы делать АБ тест?

Вы гарантируете конверсию?

Прикрепляю примерное ТЗ на сайт электроники:

11 лет назад
vasilisa1210
Василиса 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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