Доработки интернет-магазина на OpenCart

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Завершен7 заявок152 просмотра

Необходимо сделать некоторые правки на интернет-магазине.

Есть перечень задач, которые необходимо сделать.

К примеру,

- Поиск работает не правильно

- Необходимо настроить просмотр фотографий товара в карточке товара

- Редактировать страницу контактов (изменить контактные данные и добавить карту)

- На главной странице в блоке “Последние” сделать скрол. Возможно с автоматической прокруткой.

- На главном меню добавить пункт "бренды"

Приступить к работе нужно максимально быстро.

Если Вы заинтересовались, пишите, готов обсудить детали проекта.

Opencart
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу! Всё было сделано оперативно.
Отличный заказчик. Хорошо сработались.. Рекомендую сотрудничать..

Заявки фрилансеров

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад