Настроить выгрузку в Яндекс Маркет (Битрикс)

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Установили модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/simai.catalogyandex/

Задача выгрузить фид для различных агрегаторов(яндекс маркет, викимарт, торг мэйл), а также научить как это делать. В родном выгружаются товары не в наличие, нет выбора категорий для выгрузки, нет возможности поставить идентификатор для фида.

11 лет назад
kerr
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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