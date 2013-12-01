Сделать сайт ИМ

Желательно прислать примеры работ!

Нужно сверстать сайт и разместить на хостинге. Система не принципиально.

Дизайн есть, но можно свой

Хостинг и домен есть.

Обязательный функционал:

автоматический импортер товаров с сайта поставщика csv файл. или xml настроитьь импорт , чтобы все работало

форма обратной связи, форум

кнопки соцсетей и т.п.

Обязательно будет проверено отображение сайта в Опере, Мозилле, Эксплорере и Хроме - проследите,чтобы не разъезжалось.

Загрузка сайта не должна быть долгой.

Требования к исполнителю:

показывать промежуточные результаты,

оплата по факту

соблюдение сроков (если сроки сорваны и вы не вышли на связь, то заказ передается другому),

поправки сайта включены в стоимость, сопровождение месяц, чтобы все настроить, чтобы все нормально

работало без багов.