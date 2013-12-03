Всплывающая форма обратной связи

Все просто, на сайте есть кнопка. Нужно, что бы при нажатии появлялось всплывающее окно с формой заявки. При нажатии отправить, содержимое отправляется на почту отправителю и владельцу магазина. На картинках в приложении два примера + ТЗ. PSD с формой будет предоставлена выбранному исполнителю.