Перенести сайт с Opencart на Yii

НЕОБХОДИМ "СВОБОДНЫЙ" СПЕЦИАЛИСТ. ОПЛАТА: либо СБР, либо по результатам работ (никаких предоплат на личные кошельки)!!!!!

Сайт перенести на Yii с сохранением разделов, полным переносом товаров, статей, описаний и дизайна. Все настройки программной части производятся самостоятельно, а не переносятся в том же глючном виде, которые присутствуют на старом сайте

Сайт должен быть построен «правильно» с точки зрения структуры, мета-тегов товаров и страниц, «чистоты» от демонстрационных и дублей страниц в CMS, красивых ссылок, sitemap и т.д. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ.

В ТЗ прописано то что присуще действующему сайту с небольшими дополнениями, а так же алгоритм работы основных разделов.

ОТ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИМОСТЬ + СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Магия Мозаики (www.magia-mozaiki.ru)