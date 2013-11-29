Перенести сайт с Opencart на Yii

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Закрыт2 заявки133 просмотра

НЕОБХОДИМ "СВОБОДНЫЙ" СПЕЦИАЛИСТ. ОПЛАТА: либо СБР, либо по результатам работ (никаких предоплат на личные кошельки)!!!!!

Сайт перенести на Yii с сохранением разделов, полным переносом товаров, статей, описаний и дизайна. Все настройки программной части производятся самостоятельно, а не переносятся в том же глючном виде, которые присутствуют на старом сайте

Сайт должен быть построен «правильно» с точки зрения структуры, мета-тегов товаров и страниц, «чистоты» от демонстрационных и дублей страниц в CMS, красивых ссылок, sitemap и т.д. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ.

В ТЗ прописано то что присуще действующему сайту с небольшими дополнениями, а так же алгоритм работы основных разделов.

ОТ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИМОСТЬ + СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Магия Мозаики (www.magia-mozaiki.ru)

OpencartYii
11 лет назад
Denio
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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