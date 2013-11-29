Правки в VirtueMart

Внести следующие правки в существующий интернет-магазин VirtueMart:

1. Добавить возможность выбирать зависимый товар по цвету (только изображение и поле артикула, без описания) и добавлять в корзину произвольное количество зависимого товара каждого цвета (см. рисунок).

Цвета для каждого товара разные. Сами картинки добавлять не нужно, только настроить вывод для 1-2 товаров.

Изображения должны увеличиваться при клике.

2. Отредактировать вывод подробной информации о товаре:

2.1. Убрать вывод дополнительного изображения главного товара.

2.2. Отредактировать вывод изображения выбранного зависимого товара в корзине покупателя.

2.3. Отредактировать вывод настраиваемых полей на странице.

3. Правка в верстке

Прикрутить изображение корзины в правый верхний угол http://www.iconsearch.ru/detailed/47167/5/