Интернет-магазин уже существует на арендованной площадке, необходимо перенести его (скорее всего на Joomla), настроить фильтрацию, хороший поиск по моделям принтеров (как пример).
Парсер для магазина на simpla
Срочно нужен парсер для переноса товаров с одного магазина на другой. Подробности в привате, либо в скайпе.
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