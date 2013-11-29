Парсер для магазина на simpla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок130 просмотров

Срочно нужен парсер для переноса товаров с одного магазина на другой. Подробности в привате, либо в скайпе.

11 лет назад
bel_off
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vumpil
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Vumpil
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад