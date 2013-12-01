Доработать функционал интернет-магазина

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Завершен1 заявка140 просмотров

Необходимо доработать сайт интернет-магазина - подправить верстку, добавить новый функционал, внести изменения в каталог продуктов и карточку товара. Подробности вышлю в ТЗ на почту. Срок 4 дня.

11 лет назад
rain_bow
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$450
7 дней
Евгений, взялся за проект, который требовал реализации большого количества нетривиального функционала в кратчайшие сроки. Справился с задачей блестяще, в точно установленные сроки и в соответствии с ТЗ. Сделал даже больше обговоренного. Никогда не пропадал, всегда советовал как сделать лучше, был внимателен к мелочам и деталям. Оправдывает свой рейтинг на все 100%. Рекомендую всем, кому важно качество и профессиональный подход в выполнении проекта.
Спасибо за интересный проект! Продолжаю сотрудничать с Ольгой дальше! Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад