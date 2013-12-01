Доработать функционал интернет-магазина

Евгений, взялся за проект, который требовал реализации большого количества нетривиального функционала в кратчайшие сроки. Справился с задачей блестяще, в точно установленные сроки и в соответствии с ТЗ. Сделал даже больше обговоренного. Никогда не пропадал, всегда советовал как сделать лучше, был внимателен к мелочам и деталям. Оправдывает свой рейтинг на все 100%. Рекомендую всем, кому важно качество и профессиональный подход в выполнении проекта.