Ищу программиста по webasyst

Добрый день, нужно внести правки на сайт 1001minuta.ru

у меня сеть сайтов, это один из них, нужен человек который постоянно будет делать доработки моих сайтов на webasyst.

ТЗ приложено к проекту

срок: 3 дня

бюджет: 4000 руб.

Так же если справитесь, нужно будет интегрировать по api этот сайт с moysklad, но это уже второе ТЗ, его обсудим потом.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.