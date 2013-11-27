Ищу программиста по webasyst

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок101 просмотр

Добрый день, нужно внести правки на сайт 1001minuta.ru

у меня сеть сайтов, это один из них, нужен человек который постоянно будет делать доработки моих сайтов на webasyst.

ТЗ приложено к проекту

срок: 3 дня

бюджет: 4000 руб.

Так же если справитесь, нужно будет интегрировать по api этот сайт с moysklad, но это уже второе ТЗ, его обсудим потом.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

Webasyst
11 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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