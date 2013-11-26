Поставить (доработать, разработать) модуль для интернет-магазина http://monallure.ru, известный, как "Опции с кнопкой "Купить" для каждой опции", т.е. чтобы на странице товара сразу отражались все товары с таким названием, но имеющие разные параметры (в ...
Оформление заказа для интернет-магазина
Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com
Необходимо доработать форму заказа.
ТЗ в файле
Заявки фрилансеров
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