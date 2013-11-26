Оформление заказа для интернет-магазина

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com

Необходимо доработать форму заказа.

ТЗ в файле

11 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров