Доработать магазин на prestashop 1.5.6

Добрый день. Необходима помощь. Программист, работающий с проектом, постоянно пропадает со связи и долгое время не может закончить проект (недавно пол-года отметили). Ищу помощи тут.

В кратце, требуется:

1) доработать сам интернет-магазин (пофиксить некоторые баги, доработать модули, подключить систему edost и т.д)

2) совместно с верстальщиком сверстать по готовым макетам (верстальщик есть, но не может продолжать работу из-за ошибок в тех. части)

В дальнейшем - поддержка этого магазина, доработка и разработка нового функционала. Т.е, не на разовую работу предполагаю сотрудничество.

В процессе обсуждения деталей все подробно покажу и расскажу. Хочется работать напрямую с фрилансером, а не менеджерами. Огромные цены не интересуют. С уважением ко всем и надеюсь на понимание, Данил