Доработать магазин на prestashop 1.5.6

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Завершен1 заявка160 просмотров

Добрый день. Необходима помощь. Программист, работающий с проектом, постоянно пропадает со связи и долгое время не может закончить проект (недавно пол-года отметили). Ищу помощи тут.

В кратце, требуется:

1) доработать сам интернет-магазин (пофиксить некоторые баги, доработать модули, подключить систему edost и т.д)

2) совместно с верстальщиком сверстать по готовым макетам (верстальщик есть, но не может продолжать работу из-за ошибок в тех. части)

В дальнейшем - поддержка этого магазина, доработка и разработка нового функционала. Т.е, не на разовую работу предполагаю сотрудничество.

В процессе обсуждения деталей все подробно покажу и расскажу. Хочется работать напрямую с фрилансером, а не менеджерами. Огромные цены не интересуют. С уважением ко всем и надеюсь на понимание, Данил

PrestaShop
11 лет назад
dan70000
Данил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
14 дней
Очень хорошие знания по Prestashop. Оказывает консультации, помогает в поддержке сайта. Доработки выполнил качественно и быстро. Добавил от себя хорошие и удобные фишки, проявил творческий интерес. За что огромное спасибо.
От работы с Данилом остались только хорошие впечатления. Вопрос с оплатой не стоял вообще. Обидно, что у меня не всегда есть время для него, а ему не везет с исполнителями. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад