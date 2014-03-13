Поставить (доработать, разработать) модуль для интернет-магазина http://monallure.ru, известный, как "Опции с кнопкой "Купить" для каждой опции", т.е. чтобы на странице товара сразу отражались все товары с таким названием, но имеющие разные параметры (в ...
Доработать магазин на prestashop 1.5.6
Добрый день. Необходима помощь. Программист, работающий с проектом, постоянно пропадает со связи и долгое время не может закончить проект (недавно пол-года отметили). Ищу помощи тут.
В кратце, требуется:
1) доработать сам интернет-магазин (пофиксить некоторые баги, доработать модули, подключить систему edost и т.д)
2) совместно с верстальщиком сверстать по готовым макетам (верстальщик есть, но не может продолжать работу из-за ошибок в тех. части)
В дальнейшем - поддержка этого магазина, доработка и разработка нового функционала. Т.е, не на разовую работу предполагаю сотрудничество.
В процессе обсуждения деталей все подробно покажу и расскажу. Хочется работать напрямую с фрилансером, а не менеджерами. Огромные цены не интересуют. С уважением ко всем и надеюсь на понимание, Данил
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