Магазин-каталог на opencart с 1С

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок220 просмотров

Добрый день!

Необходимо перенести сайт на joomla на opencart и сделать интеграцию с 1С. Необходимо заносить товары в 1С и выгружать на сайт, с сайта заказ получать в 1С. В действующем магазине 400 товаров с картинками, их необходимо перенести в новый. opencart может быть на бесплатном либо недорогом шаблоне.

Можете предлагать вместо opencart другую CMS

Интересует цена реализации и сроки.

JoomlaOpencart
11 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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