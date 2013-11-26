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Магазин-каталог на opencart с 1С
Добрый день!
Необходимо перенести сайт на joomla на opencart и сделать интеграцию с 1С. Необходимо заносить товары в 1С и выгружать на сайт, с сайта заказ получать в 1С. В действующем магазине 400 товаров с картинками, их необходимо перенести в новый. opencart может быть на бесплатном либо недорогом шаблоне.
Можете предлагать вместо opencart другую CMS
Интересует цена реализации и сроки.
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