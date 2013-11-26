Магазин-каталог на opencart с 1С

Добрый день!

Необходимо перенести сайт на joomla на opencart и сделать интеграцию с 1С. Необходимо заносить товары в 1С и выгружать на сайт, с сайта заказ получать в 1С. В действующем магазине 400 товаров с картинками, их необходимо перенести в новый. opencart может быть на бесплатном либо недорогом шаблоне.

Можете предлагать вместо opencart другую CMS

Интересует цена реализации и сроки.