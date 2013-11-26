Платная доска объявлений

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Закрыт11 заявок133 просмотра

Доска объявлений. Регистрация пользователей. Личный кабинет пользователя. Добавление информации с фотографиями. Главное фото и несколько дополнительных. Для посетителей открывается не полная информация, часть информации скрыта. Оплата по карточке, квитанция сбербанка или безналичная оплата. После оплаты с карточки и ответа системы оплаты с карточки автоматически открывается для пользователя скрытая информация. После оплаты безналом или по квитанции сбербанка доступ к скрытой информации открывается вручную. Ну так далее.

11 лет назад
Sogreen
Сергей 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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