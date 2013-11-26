Платная доска объявлений

Доска объявлений. Регистрация пользователей. Личный кабинет пользователя. Добавление информации с фотографиями. Главное фото и несколько дополнительных. Для посетителей открывается не полная информация, часть информации скрыта. Оплата по карточке, квитанция сбербанка или безналичная оплата. После оплаты с карточки и ответа системы оплаты с карточки автоматически открывается для пользователя скрытая информация. После оплаты безналом или по квитанции сбербанка доступ к скрытой информации открывается вручную. Ну так далее.