Интернет-магазин шаблонов

На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона"

Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart (можете предложить и другой ССК), всего товаров будет до 2000, нагрузка ожидается не большая.

Возможные шаблоны для использования GK Shop & Buy, JS Shaper MegaDeal, IT TheShop 2

больше всех подходит JS Shaper MegaDeal, но тут главное выбрать между ними по остальным критериям:

• количество дополнительных модулей

• совместимость с компонентом каталога без глобальных переделок

• кроссбраузерность

• безопасность

• современность

• и т.д.

- создать и настроить меню

- настроить модули (заказ, оплата, доставка, карусель или топ-товары, сопутствующие товары и т.д.)

- настроить вывод товара

- товар в магазин должен быть импортирован в базу sql (за отдельную плату, возможно др.исполнителем)

Срок 5-10дней

Указывайте, пожалуйста в проекте ориентировочную цену и на чём планируете делать каталог.

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