Дизайн будет чуть позже, все, что связано с технической стороной и требования к ней - во вложенном файле. Бюджет 300$. CMS OpenCart. Контактные данные человека, который принимает решения и ведет ...
Интернет-магазин шаблонов
На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона"
Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart (можете предложить и другой ССК), всего товаров будет до 2000, нагрузка ожидается не большая.
Возможные шаблоны для использования GK Shop & Buy, JS Shaper MegaDeal, IT TheShop 2
больше всех подходит JS Shaper MegaDeal, но тут главное выбрать между ними по остальным критериям:
• количество дополнительных модулей
• совместимость с компонентом каталога без глобальных переделок
• кроссбраузерность
• безопасность
• современность
• и т.д.
- создать и настроить меню
- настроить модули (заказ, оплата, доставка, карусель или топ-товары, сопутствующие товары и т.д.)
- настроить вывод товара
- товар в магазин должен быть импортирован в базу sql (за отдельную плату, возможно др.исполнителем)
Срок 5-10дней
Указывайте, пожалуйста в проекте ориентировочную цену и на чём планируете делать каталог.
Без предоплаты! Работа только через сервис Безопасная Сделка
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