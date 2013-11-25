Интернет-магазин шаблонов

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Закрыт5 заявок278 просмотров

На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона"

Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart (можете предложить и другой ССК), всего товаров будет до 2000, нагрузка ожидается не большая.

Возможные шаблоны для использования GK Shop & Buy, JS Shaper MegaDeal, IT TheShop 2

больше всех подходит JS Shaper MegaDeal, но тут главное выбрать между ними по остальным критериям:

• количество дополнительных модулей

• совместимость с компонентом каталога без глобальных переделок

• кроссбраузерность

• безопасность

• современность

• и т.д.

- создать и настроить меню

- настроить модули (заказ, оплата, доставка, карусель или топ-товары, сопутствующие товары и т.д.)

- настроить вывод товара

- товар в магазин должен быть импортирован в базу sql (за отдельную плату, возможно др.исполнителем)

Срок 5-10дней

Указывайте, пожалуйста в проекте ориентировочную цену и на чём планируете делать каталог.

Без предоплаты! Работа только через сервис Безопасная Сделка

JavaScriptJoomlaSQL
11 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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