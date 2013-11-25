Модуль фильтров на OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо в рабочий интернет-магазин добавить модуль фильтров. Возможность фильтрации по производителю, цене и параметрам. Можете сразу скидывать ссылки на аналогичные модули. Если устроит внешний вид и функционал - будем сотрудничать. Проверять будем тщательно, поэтому просьба не предлагать сырые разработки.

Opencart
11 лет назад
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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