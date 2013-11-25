Дизайн будет чуть позже, все, что связано с технической стороной и требования к ней - во вложенном файле. Бюджет 300$. CMS OpenCart. Контактные данные человека, который принимает решения и ведет ...
Уведомления по корзинам. Для Битрикса
сделать письма уведомления по активным брошенным корзинам:
1. через N мин после того как корзина была брошена высылать письмо №1
2. через X мин после того как корзина была брошена высылать письмо №2
3. через Z мин после того как корзина была брошена высылать письмо №3
такие же уведомления нужны будут по:
- сделать письма уведомления по активным отмененным корзинам(письма шаблоны пришлю):
- сделать письма уведомления по купленным корзинам(письма шаблоны пришлю):
П.С. в шаблоне письма будет находится список брошенных товаров с их превью картинками. Так же в корзине будет кнопка ""перейти в корзину"", по которой будет происходить переход на сайт в корзину, и в данной корзине должен будет появится данный список товаров. Т.е. если у клиента висят какие то куки (с корзиной другой), то мы в нее добавляем товары из письма (если их нет в корзине у клиента).
В письме будет ссылка на отписку. Т.е. данные письма нужно реализовать как подписку,по умолчанию подписаны на нее все кроме тех кто отписался.
Подробное ТЗ вышлю в личку.
Жду от исполнителя 2 цифры: срок и стоимость.
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