Уведомления по корзинам. Для Битрикса

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Закрыт1 заявка102 просмотра

сделать письма уведомления по активным брошенным корзинам:

1. через N мин после того как корзина была брошена высылать письмо №1

2. через X мин после того как корзина была брошена высылать письмо №2

3. через Z мин после того как корзина была брошена высылать письмо №3

такие же уведомления нужны будут по:

- сделать письма уведомления по активным отмененным корзинам(письма шаблоны пришлю):

- сделать письма уведомления по купленным корзинам(письма шаблоны пришлю):

П.С. в шаблоне письма будет находится список брошенных товаров с их превью картинками. Так же в корзине будет кнопка ""перейти в корзину"", по которой будет происходить переход на сайт в корзину, и в данной корзине должен будет появится данный список товаров. Т.е. если у клиента висят какие то куки (с корзиной другой), то мы в нее добавляем товары из письма (если их нет в корзине у клиента).

В письме будет ссылка на отписку. Т.е. данные письма нужно реализовать как подписку,по умолчанию подписаны на нее все кроме тех кто отписался.

Подробное ТЗ вышлю в личку.

Жду от исполнителя 2 цифры: срок и стоимость.

11 лет назад
vmage
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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