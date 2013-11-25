Уведомления по корзинам. Для Битрикса

сделать письма уведомления по активным брошенным корзинам:

1. через N мин после того как корзина была брошена высылать письмо №1

2. через X мин после того как корзина была брошена высылать письмо №2

3. через Z мин после того как корзина была брошена высылать письмо №3

такие же уведомления нужны будут по:

- сделать письма уведомления по активным отмененным корзинам(письма шаблоны пришлю):

- сделать письма уведомления по купленным корзинам(письма шаблоны пришлю):

П.С. в шаблоне письма будет находится список брошенных товаров с их превью картинками. Так же в корзине будет кнопка ""перейти в корзину"", по которой будет происходить переход на сайт в корзину, и в данной корзине должен будет появится данный список товаров. Т.е. если у клиента висят какие то куки (с корзиной другой), то мы в нее добавляем товары из письма (если их нет в корзине у клиента).

В письме будет ссылка на отписку. Т.е. данные письма нужно реализовать как подписку,по умолчанию подписаны на нее все кроме тех кто отписался.

Подробное ТЗ вышлю в личку.

Жду от исполнителя 2 цифры: срок и стоимость.