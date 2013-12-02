Простейший сайт на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки165 просмотров

Нужен простейший сайт на wordpress , пример http://www.belzubi.com.ua/ , http://melovo.ru/ контент есть.

шапка,в шапке название,телефон и кнопка оформить заказ(форма куда человек вводит данные коорые сохраняются в таблицу гугл док)

вкладки -главная,о товаре,оплата-доставка,FAQ(внутри информация о применении и часто задаваемые вопросы),у меня есть купон(форма получения товара по купону,данные сохраняются в гугл док),контакты ,

на главной картинка товара и информация о нем в самом низу видео.

Оплачу сразу + дам отзыв.

WordPress
11 лет назад
qua
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

imuromcev56
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
5 дней
Иван сделал мне сайт http://www.belizubi.com.ua/ ,я очень доволен,он получился намного лучше чем я представлял, ко всем плюсам так же хочу отметить ,Иван очень отзывчивый исполнитель,вежливый и пунктуальный,этот сайт создан за 3 дня,( с отрисовками) я считаю что это очень быстро для такой работы,сайт был сделан с 0. В общем ставлю 10 и всем советую, обращайтесь и ваш проект будет выполнен быстро и красиво.
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Заявки фрилансеров

imuromcev56
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад