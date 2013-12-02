Нужен простейший сайт на wordpress , пример http://www.belzubi.com.ua/ , http://melovo.ru/ контент есть.

шапка,в шапке название,телефон и кнопка оформить заказ(форма куда человек вводит данные коорые сохраняются в таблицу гугл док)

вкладки -главная,о товаре,оплата-доставка,FAQ(внутри информация о применении и часто задаваемые вопросы),у меня есть купон(форма получения товара по купону,данные сохраняются в гугл док),контакты ,

на главной картинка товара и информация о нем в самом низу видео.

Оплачу сразу + дам отзыв.