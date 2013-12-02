На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона" Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart ...
Разработчик 1С-Битрикс
Мы ищем разработчика в нашу команду на ФУЛТАЙМ!
Мы крупное digital-агенство из Москвы. Входим в ТОП-10 по данным рейтинга TagLine. Проекты соответствующие. В основном наши заказчики это крупные интернет-магазины.
С НАС:
• Удаленная работа
• Постоянные заказы
• Большие и интересные проекты
• Достойное вознаграждение
• Своевременная выплата
- возможна как сдельная, так и в виде оклада
- оплата наличными, безналичными, электронными деньгами и любым другим способом
• Адекватные люди на другом конце провода
С ВАС:
• Опыт разработки на 1С-Битрикс не менее 2-х лет
• Опыт работы с модулем "Интернет-магазин" и его компонентами
• Уверенное знание ООП и его реализации в PHP
• Знание основ кроссбраузерной верстки (не с нуля)
• Знание основ MySQL
• Умение работать с SVN и(или) GIT
• Умение работать с Ajax, jQuery, Yandex maps API
• Всегда быть на связи
• Оперативно отвечать
• Как плюс - понимание как работать с компонентами платежных систем и гео-IP
ОПЛАТА
• 100 000 рублей в месяц
В ПИСЬМЕ ПИШИТЕ
• Ваш опыт работы с 1С-Битрикс (лет)
• Ваша текущая занятость
• Описать один самый лучший проект на 1С-Битриксе, который вы делали с самого начала и до конца. Как можно подробнее, что делали, сколько по времени, кто был в команде и т.д.
Заявки фрилансеров
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