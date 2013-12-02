Разработчик 1С-Битрикс

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка172 просмотра

Мы ищем разработчика в нашу команду на ФУЛТАЙМ!

Мы крупное digital-агенство из Москвы. Входим в ТОП-10 по данным рейтинга TagLine. Проекты соответствующие. В основном наши заказчики это крупные интернет-магазины.

С НАС:

• Удаленная работа

• Постоянные заказы

• Большие и интересные проекты

• Достойное вознаграждение

• Своевременная выплата

- возможна как сдельная, так и в виде оклада

- оплата наличными, безналичными, электронными деньгами и любым другим способом

• Адекватные люди на другом конце провода

С ВАС:

• Опыт разработки на 1С-Битрикс не менее 2-х лет

• Опыт работы с модулем "Интернет-магазин" и его компонентами

• Уверенное знание ООП и его реализации в PHP

• Знание основ кроссбраузерной верстки (не с нуля)

• Знание основ MySQL

• Умение работать с SVN и(или) GIT

• Умение работать с Ajax, jQuery, Yandex maps API

• Всегда быть на связи

• Оперативно отвечать

• Как плюс - понимание как работать с компонентами платежных систем и гео-IP

ОПЛАТА

• 100 000 рублей в месяц

В ПИСЬМЕ ПИШИТЕ

• Ваш опыт работы с 1С-Битрикс (лет)

• Ваша текущая занятость

• Описать один самый лучший проект на 1С-Битриксе, который вы делали с самого начала и до конца. Как можно подробнее, что делали, сколько по времени, кто был в команде и т.д.

AJAXGitjQueryMySQLPHP
11 лет назад
aeroidea
Никита 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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