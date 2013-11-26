Здравствуйте! Нужен специалист по престашопу для доработок. В настоящий момент следующие задачи - Сделать автоматический рассчет скидок от суммы заказа - MagicZoom подправить - ...
Доработка DLE Shop
Доработать DLE Shop - Добавить опции товаров:
- Опции типа radio, checkbox, select. (Хорошо если все 3, хотя бы 1 из них)
- Добавление опций в админ панели. Сначала администратор создает опцию, допустим называет опцию "Размеры". Тип опции Select. Значения: 40 размер (+100 руб), 42 размер (+200 руб) и т.д. Потом при добавлении товара на сайт, администратор выбирает опцию "Размеры". (Цены к опциям приписывать либо при создании опций либо при добавлении товара, как вам удобней).
- Пользователь на странице товара стоимостью 500 руб выбирает опцию 42 размер, в итоге сумма заказа становится 700 руб.
- В корзине отображается не 500руб, а 700руб.
- После заказа на почту приходит сообщение с названием товара, опцией, количеством товара и т.д. (отправка письма уже реализовано, без опций).
Если что то трудно выполнимо и резко увеличивает стоимость разработки и сроки, готова отказаться от некоторого функционала.
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