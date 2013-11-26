Доработка DLE Shop

Доработать DLE Shop - Добавить опции товаров:

- Опции типа radio, checkbox, select. (Хорошо если все 3, хотя бы 1 из них)

- Добавление опций в админ панели. Сначала администратор создает опцию, допустим называет опцию "Размеры". Тип опции Select. Значения: 40 размер (+100 руб), 42 размер (+200 руб) и т.д. Потом при добавлении товара на сайт, администратор выбирает опцию "Размеры". (Цены к опциям приписывать либо при создании опций либо при добавлении товара, как вам удобней).

- Пользователь на странице товара стоимостью 500 руб выбирает опцию 42 размер, в итоге сумма заказа становится 700 руб.

- В корзине отображается не 500руб, а 700руб.

- После заказа на почту приходит сообщение с названием товара, опцией, количеством товара и т.д. (отправка письма уже реализовано, без опций).

Если что то трудно выполнимо и резко увеличивает стоимость разработки и сроки, готова отказаться от некоторого функционала.

Указывайте цену и сроки

Успешный результат сотрудничества - новые заказы.