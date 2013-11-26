Доработка Shop Script 5 и разработка плагинов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок184 просмотра

Требуется опытный программист для доработки магазина на http://www.shop-script.ru 5-ой версии

Есть сверстанный шаблон для магазина, большая часть его уже встроена в CMS (главная страница, страница категорий, карточка товара), возможно требуются мелкие правки, особенно в карточке товара.

Так же потребуется создание нескольких плагинов, и расширение функционала CMS, возможно покупка и установка уже существующих.

Вкратце о модулях:

1) На странице карточки товара нужно будет выводить блок с несколькими видео роликами, пример реализации: http://сушилкалеса.рф/#p3

2) Доработка корзины на примере wikimart.ru

И еще ряд плагинов.

В будущем понадобится приложение для создания полноценной партнерской программы, с возможностью встраивания виджетов с товарами на сторонние сайты посредством вставки js кода, с личным кабинетом партнера на сайте и т.д.

Подробное Тз по запросу. Все пункты ТЗ обсуждаемы, возможно сможете предложить лучший вариант реализации тех или иных доработок.

JavaScript
11 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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