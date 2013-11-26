На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона" Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart ...
Доработка Shop Script 5 и разработка плагинов
Требуется опытный программист для доработки магазина на http://www.shop-script.ru 5-ой версии
Есть сверстанный шаблон для магазина, большая часть его уже встроена в CMS (главная страница, страница категорий, карточка товара), возможно требуются мелкие правки, особенно в карточке товара.
Так же потребуется создание нескольких плагинов, и расширение функционала CMS, возможно покупка и установка уже существующих.
Вкратце о модулях:
1) На странице карточки товара нужно будет выводить блок с несколькими видео роликами, пример реализации: http://сушилкалеса.рф/#p3
2) Доработка корзины на примере wikimart.ru
И еще ряд плагинов.
В будущем понадобится приложение для создания полноценной партнерской программы, с возможностью встраивания виджетов с товарами на сторонние сайты посредством вставки js кода, с личным кабинетом партнера на сайте и т.д.
Подробное Тз по запросу. Все пункты ТЗ обсуждаемы, возможно сможете предложить лучший вариант реализации тех или иных доработок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист по престашопу для доработок. В настоящий момент следующие задачи - Сделать автоматический рассчет скидок от суммы заказа - MagicZoom подправить - ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $3000
Мы ищем разработчика в нашу команду на ФУЛТАЙМ! Мы крупное digital-агенство из Москвы. Входим в ТОП-10 по данным рейтинга TagLine. Проекты соответствующие. В основном наши заказчики это крупные интернет-магазины. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется перенести сайт с веб асист 4 на веб асист 5. Ориентировочная цена и сроки? Обсудим проект подробно с исполнителем.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
После опубликования объявления понял что без ТЗ никуда, *Друзья, меня интересует создание ИМ на базе OpenCart по продаже музыкальных носителей (CD, Винил). Нравится www.plastinka.com со своими плюсами и минусами, есть ...Закрыт11 лет назад
Доска объявлений. Регистрация пользователей. Личный кабинет пользователя. Добавление информации с фотографиями. Главное фото и несколько дополнительных. Для посетителей открывается не полная информация, часть информации скрыта. Оплата по карточке, квитанция сбербанка или безналичная оплата. После оплаты ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
Друзья, меня интересует создание ИМ на базе OpenCart по продаже музыкальных носителей (CD, Винил). Нравится www.plastinka.com со своими плюсами и минусами, есть небольшой бриф, так же готов заплатить небольшую сумму за грамотное ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток Необходима доработка сайта. Требования: опыт, ответственность и пунктуальность ТЗ в прикрепленном файле. Сообщайте стоимость и сроки. С уважениемЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо в рабочий интернет-магазин добавить модуль фильтров. Возможность фильтрации по производителю, цене и параметрам. Можете сразу скидывать ссылки на аналогичные модули. Если устроит внешний вид и функционал - будем сотрудничать. Проверять будем тщательно, поэтому просьба ...Закрыт11 лет назад