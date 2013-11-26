Мы ищем разработчика в нашу команду на ФУЛТАЙМ! Мы крупное digital-агенство из Москвы. Входим в ТОП-10 по данным рейтинга TagLine. Проекты соответствующие. В основном наши заказчики это крупные интернет-магазины. ...
"Корзина", "Заказ", "Быстрый заказ"
1. Вернуть кнопку Корзина, потерянную одним программистом при разработке Быстрого заказа
2. Сделать Заказ в один шаг, или в одну страницу.
3. Таки доделать Быстрый заказ. Телефон, Имя, Комментарий.
WebAsyst Shop-Script
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