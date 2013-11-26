Модуль "Кнопка "Купить" для каждой опции" OpenCart

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Закрыт2 заявки385 просмотров

Поставить (доработать, разработать) модуль для интернет-магазина http://monallure.ru,

известный, как "Опции с кнопкой "Купить" для каждой опции", т.е.

чтобы на странице товара сразу отражались все товары с таким названием, но имеющие разные параметры (в моем случае это объем или вес. И для каждого параметра должно меняться количество бонусов!

Аналогичной ситуацию желательно бы исправить и с витриной товара (мой вариант- появляется всплывающее окошко с выбором)! Цена на витрине тогда пишется как от...

Посмотреть живой пример можно на этом сайте: http://klubkrasoti.ru

Скриншоты с сайта также прилагаются!!!

Цены и сроки предлагайте!

Opencart
11 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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