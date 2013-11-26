Форма добавления товара в корзину

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Закрытнет заявок168 просмотров

Есть интернет магазин на Битриксе-http://aleanza-shop.com

Не нравиться форма заказа через корзину . Чтоб не придумывать что-то новое, самым оптимальным вариантом вижу совместить формы из тех фото что я сбросил.

11 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров