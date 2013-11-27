Интрнет-магазин косметики под ключ

Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо-сделать все ссылки читабельними, без разных непонятных чисел и букв, то есть структурно-логическими. (чтоб потом гуглу было проще искать) ТЗ прикрепил, касается всех разделов и подразделов.