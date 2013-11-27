Интрнет-магазин косметики под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт37 заявок340 просмотров

Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать. Желательно VirtueMart. Срок 3 недели.

Список работ:

- Верстка

- Натянуть на движок

- Подогнать весь дизайн согласно макету

- реализовать весь задуманный функционал

- Забрать деньги за хорошую работу.

11 лет назад
drumerdesign
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров