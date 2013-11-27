Доделать сайт на bitrix

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки145 просмотров

Сайт рабочий, нужно дошлифовать.

ТЗ: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35629148/task.docx

Предложения от посредников и студий не интересны.

11 лет назад
anggyre
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров