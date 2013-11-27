Настроить router.php virtuemart2

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Необходимо настроить router.php так, что бы были ссылки 2х уровневыми - сайт/продукт, сайт/название подкатегории, сайт/категория, при этом сохранить всю структуру в вирте.

Бюджет 600р.

11 лет назад
maxii
Павел 
54 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров