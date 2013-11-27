Поставить (доработать, разработать) модуль для интернет-магазина http://monallure.ru, известный, как "Опции с кнопкой "Купить" для каждой опции", т.е. чтобы на странице товара сразу отражались все товары с таким названием, но имеющие разные параметры (в ...
Настроить router.php virtuemart2
Необходимо настроить router.php так, что бы были ссылки 2х уровневыми - сайт/продукт, сайт/название подкатегории, сайт/категория, при этом сохранить всю структуру в вирте.
Бюджет 600р.
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