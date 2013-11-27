Необходимо настроить router.php так, что бы были ссылки 2х уровневыми - сайт/продукт, сайт/название подкатегории, сайт/категория, при этом сохранить всю структуру в вирте. Бюджет 600р.
Интеграция РУ-Курьера Opencart
Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart.
Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART
Схема работы:
Через установленный промежуток времени скрипт проверяет наличие новых заказов. Если заказ подходит под определённые критерии:
совпадает статус: “ожидает доставки”,
вид доставки (курьер, самовывоз),
прошло более X минут с момента оформления заказа
скрипт отправляет заказ в личный кабинет Ру-Курьер, при этом статус заказа в OC меняется на “заказ отправлен в Ру-Курьер”.
Затем скрипт проверяет данные из Ру-Курьера и при изменении статуса заказа в Личном кабинете Ру-курьера обновляет статусы заказов в админке Opencart’a с “заявка отправлена в Ру-Курьер” на "Доставленный" в OpenCart’e.
Если какие-либо действия над заказами проводились, то журнал действий сбрасывается администратору (как опция).
Требования:
Параметры модуля должны поддаваться настройке (частота, названия статусов заказа, критерии выбора заказов).
Заявки фрилансеров
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