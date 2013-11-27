Интеграция РУ-Курьера Opencart

Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart.

Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART

Схема работы:

Через установленный промежуток времени скрипт проверяет наличие новых заказов. Если заказ подходит под определённые критерии:

совпадает статус: “ожидает доставки”,

вид доставки (курьер, самовывоз),

прошло более X минут с момента оформления заказа

скрипт отправляет заказ в личный кабинет Ру-Курьер, при этом статус заказа в OC меняется на “заказ отправлен в Ру-Курьер”.

Затем скрипт проверяет данные из Ру-Курьера и при изменении статуса заказа в Личном кабинете Ру-курьера обновляет статусы заказов в админке Opencart’a с “заявка отправлена в Ру-Курьер” на "Доставленный" в OpenCart’e.

Если какие-либо действия над заказами проводились, то журнал действий сбрасывается администратору (как опция).

Требования:

Параметры модуля должны поддаваться настройке (частота, названия статусов заказа, критерии выбора заказов).