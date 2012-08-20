drumerdesign

Иван Давиденко drumerdesign

 
30 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Смонтировать видео с крестин младенца

    $50

    Есть видео сплошняком крестин + много фото. Надо смонтировать красиво на минут 5-10 с музычкой чтобы было лирично гармонично. Исходный материал словно бабуля снимала первый раз с трясущимися руками, но фото ничего так. Бюджет не ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интрнет-магазин косметики под ключ

    $1000

    Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать. Желательно VirtueMart. Срок 3 недели. Список работ: - Верстка - Натянуть на движок - Подогнать весь дизайн согласно макету - реализовать весь задуманный функционал - Забрать деньги за хорошую работу.

    Virtuemart
    Интернет-магазины37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос с Joomla 1.5 на 2.5 + правки

    $500

    Нужно перенести сайт сохранив все урлы компоненты модули и подкорректировать/найти новые компоненты для решения задач по СЕО оптимизации. Нужен грамотный прогер для разовой работы в офисе. Один крупный проект и один маленький. По структуре одинаковы. ...

    JoomlaSEO-оптимизация
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Съемка и монтаж видеороликов

    $100

    Съемка и монтаж видеороликов о процедурах (косметологических). Нужно снять около 20ти роликов описывающих процедуры в клинике. Продолжительностью около 1мин30сек. Клиника в Киеве. Ролики типа: http://www.youtube.com/channel/UCOwEhF7hB8mKewYgrieLmfw Цена за ролик 50-80 у.е. под ключ со звуком.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновление двух сайтов до Joomla 2.5 +модули

    Есть 2 сайта на Joomla 1.5 с очень кривой структурой. Вывод меню просто в шаблоне кодом и так далее. Нужно все аккуратно перекинуть на 2.5 или выше (стабильную надежную версию) и отредактировать верстку. Сделать вывод ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Страница статистики ip-телефонии из MS SQL базы

    Есть база MS SQL на винде и апач. Есть программа телефонии которая сохраняет данные в базу данных. Нужна страница с доступом к статистике звонков. Просмотр всех звонков и прослушивание записей. Выборки по параметрам. Пропущенные. Перезвоненные. Сейчас сама статистика ...

    SQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайтов в топ

    $500

    Есть 2 сайта, уже в топ 5. Аккаунты с ссылками есть. Нужно перебрать ссылки, оптимизировать бюджет, поддержать позиции и укрепить их. В случае надобности усилить позиции. Работа постоянная з\п за 2 сайта 4000 грн. Желательно ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Онлайн-анкета

    $1000

    Нужно разработать онлайн анкету - калькулятор калорий для косметологического центра. Также нужен веб-программист на постоянную удаленную работу над внедрением новых идей на сайт и CRM. Знание Joomla.

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мишки для сайта

    $150

    Нужно нарисовать векторных и растровых мишек для сайта салона красоты. В разных позах с разными атрибутами в руках. Пушистые мишки-милашки.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vers81
Вадим 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Смонтировать видео с крестин младенца
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Отлично сделал видео! Быстро не дорого и качественно, даже без единой правки!
Ответный отзыв