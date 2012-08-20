drumerdesign

Есть видео сплошняком крестин + много фото. Надо смонтировать красиво на минут 5-10 с музычкой чтобы было лирично гармонично. Исходный материал словно бабуля снимала первый раз с трясущимися руками, но фото ничего так. Бюджет не ...
- $50Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1000
Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать. Желательно VirtueMart. Срок 3 недели. Список работ: - Верстка - Натянуть на движок - Подогнать весь дизайн согласно макету - реализовать весь задуманный функционал - Забрать деньги за хорошую работу.Интернет-магазины37 заявокЗакрыт10 лет назад
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Нужно перенести сайт сохранив все урлы компоненты модули и подкорректировать/найти новые компоненты для решения задач по СЕО оптимизации. Нужен грамотный прогер для разовой работы в офисе. Один крупный проект и один маленький. По структуре одинаковы. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Съемка и монтаж видеороликов о процедурах (косметологических). Нужно снять около 20ти роликов описывающих процедуры в клинике. Продолжительностью около 1мин30сек. Клиника в Киеве. Ролики типа: http://www.youtube.com/channel/UCOwEhF7hB8mKewYgrieLmfw Цена за ролик 50-80 у.е. под ключ со звуком.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть 2 сайта на Joomla 1.5 с очень кривой структурой. Вывод меню просто в шаблоне кодом и так далее. Нужно все аккуратно перекинуть на 2.5 или выше (стабильную надежную версию) и отредактировать верстку. Сделать вывод ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть база MS SQL на винде и апач. Есть программа телефонии которая сохраняет данные в базу данных. Нужна страница с доступом к статистике звонков. Просмотр всех звонков и прослушивание записей. Выборки по параметрам. Пропущенные. Перезвоненные. Сейчас сама статистика ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть 2 сайта, уже в топ 5. Аккаунты с ссылками есть. Нужно перебрать ссылки, оптимизировать бюджет, поддержать позиции и укрепить их. В случае надобности усилить позиции. Работа постоянная з\п за 2 сайта 4000 грн. Желательно ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно разработать онлайн анкету - калькулятор калорий для косметологического центра. Также нужен веб-программист на постоянную удаленную работу над внедрением новых идей на сайт и CRM. Знание Joomla.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужно нарисовать векторных и растровых мишек для сайта салона красоты. В разных позах с разными атрибутами в руках. Пушистые мишки-милашки.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт11 лет назад