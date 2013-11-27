Решить проблему с корзиной на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок112 просмотров

В один прекрасный день после некоторых изменений и обновления кэша корзина Magento перестала показываться. Откат изменений ничего не дал. После некоторых манипуляций можно с 90% уверенностью сказать что проблема не в хостинге. Может кто знает больные места и где копать.

Magento
11 лет назад
Aventurier
Денис 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интеграция РУ-Курьера Opencart

    Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart. Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART Схема работы: Через установленный промежуток времени ...

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить router.php virtuemart2

    Необходимо настроить router.php так, что бы были ссылки 2х уровневыми - сайт/продукт, сайт/название подкатегории, сайт/категория, при этом сохранить всю структуру в вирте. Бюджет 600р.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интрнет-магазин косметики под ключ

    $1000

    Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать. Желательно VirtueMart. Срок 3 недели. Список работ: - Верстка - Натянуть на движок - Подогнать весь дизайн согласно макету ...

    Интернет-магазины37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт на opencart

    $1000

    Перенести сайт (товары, ссылки, структуры) http://velothebest.com из существующей самописной CMS в Opencart Дизайн должен остаться существующий. Требуется перенос всего товара и сохранение всех ссылок (или редирект). В CMS нужна синхронизация с 1С ...

    HTMLOpencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать сслылки в интернет-магазине

    Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо-сделать все ссылки читабельними, без разных непонятных чисел и букв, то есть структурно-логическими. (чтоб потом гуглу было проще искать) ТЗ прикрепил, касается всех разделов и подразделов.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форма добавления товара в корзину

    Есть интернет магазин на Битриксе-http://aleanza-shop.com Не нравиться форма заказа через корзину . Чтоб не придумывать что-то новое, самым оптимальным вариантом вижу совместить формы из тех фото что я сбросил.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад