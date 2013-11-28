Требуется программист на пост. удаленную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка146 просмотров

Для поддержания и написания доп. модулей для системы товарного учета на Microsoft Access

Наш движок http://www.diafan.ru

Сам сайт www.gusi-lebedi.ru

Мои данные в учетке

11 лет назад
cwritru
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров