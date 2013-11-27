Битрикс-разработчик в компанию YAKUS

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок120 просмотров

Требования:

- Интерес к разработке. Желание сделать крутой продукт. Продумывать мелочи, а не лишь бы отстреляться.

- Глубокий опыт работы с PHP5

- Опыт работы с 1С Битрикс обязателен

- Знание SQL (MySQL‚ MsSQL‚ PostreSQL)

- Знание JS‚ HTML‚ XML

- Ответственность и умение вовремя достигать результата;

- Умение писать надёжный и отлаженный код.

Прошу привести примеры ваших проектов на Битриксе в реализации которых вы участвовали.

Прошу не оставлять заявки:

- Программистов без опыта

- Представителей компаний/студий разработки сайтов и заказного программирования.

Условия:

- Официальное оформление. Работа возможна как с гражданами РФ, так и не гражданами.

- Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю).

- Задачи по разработке сайтов, в основном интернет-магазинов и корпоративных порталов.

- Заработная плата от 40 тыс. рублей + бонусы

- Полная занятость, удаленная работа

HTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
11 лет назад
igoryakus
Игорь 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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