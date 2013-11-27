Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart. Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART Схема работы: Через установленный промежуток времени ...
Битрикс-разработчик в компанию YAKUS
Требования:
- Интерес к разработке. Желание сделать крутой продукт. Продумывать мелочи, а не лишь бы отстреляться.
- Глубокий опыт работы с PHP5
- Опыт работы с 1С Битрикс обязателен
- Знание SQL (MySQL‚ MsSQL‚ PostreSQL)
- Знание JS‚ HTML‚ XML
- Ответственность и умение вовремя достигать результата;
- Умение писать надёжный и отлаженный код.
Прошу привести примеры ваших проектов на Битриксе в реализации которых вы участвовали.
Прошу не оставлять заявки:
- Программистов без опыта
- Представителей компаний/студий разработки сайтов и заказного программирования.
Условия:
- Официальное оформление. Работа возможна как с гражданами РФ, так и не гражданами.
- Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю).
- Задачи по разработке сайтов, в основном интернет-магазинов и корпоративных порталов.
- Заработная плата от 40 тыс. рублей + бонусы
- Полная занятость, удаленная работа
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить router.php так, что бы были ссылки 2х уровневыми - сайт/продукт, сайт/название подкатегории, сайт/категория, при этом сохранить всю структуру в вирте. Бюджет 600р.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен шаблон+ верстка для онлайн магазина светильников,cms pestashop или opencart Просьба откликнуться на проект людей из г.Москва и МО,что бы встретиться и обсудить проект лично. Спасибо!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $130
Добрый день, нужно внести правки на сайт 1001minuta.ru у меня сеть сайтов, это один из них, нужен человек который постоянно будет делать доработки моих сайтов на webasyst. ...Закрыт11 лет назад
В один прекрасный день после некоторых изменений и обновления кэша корзина Magento перестала показываться. Откат изменений ничего не дал. После некоторых манипуляций можно с 90% уверенностью сказать что проблема не в хостинге. Может кто знает ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно доработать форму подтверждения заказа. Детали задачи: http://yadi.sk/d/4mjdLpVHDQsTG С уважением, ВиталийИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать. Желательно VirtueMart. Срок 3 недели. Список работ: - Верстка - Натянуть на движок - Подогнать весь дизайн согласно макету ...Интернет-магазины37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Перенести сайт (товары, ссылки, структуры) http://velothebest.com из существующей самописной CMS в Opencart Дизайн должен остаться существующий. Требуется перенос всего товара и сохранение всех ссылок (или редирект). В CMS нужна синхронизация с 1С ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Сайт рабочий, нужно дошлифовать. ТЗ: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35629148/task.docx Предложения от посредников и студий не интересны.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо-сделать все ссылки читабельними, без разных непонятных чисел и букв, то есть структурно-логическими. (чтоб потом гуглу было проще искать) ТЗ прикрепил, касается всех разделов и подразделов.Закрыт11 лет назад