Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart. Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART Схема работы: Через установленный промежуток времени ...
Интернет магазин
Мне нужен интернет магазин. Копия галерея Шинуа.
Товары будут другие, но дизайн 100% как у них! Расположение товаров, меню все как на этом сайте.
Прошу писать свою почту я отвечу.
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