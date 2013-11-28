Нужно установить цели на одностраничнике в яндексе

Спасибо Ивану. Оперативно, грамотно, качественно все сделал. Не смотря на то, что я сама не знала, что мне надо, понял все с полу-слова и сделал работу на отлично. Все объяснил, дополнительно проконсультировал, в процессе работы держал в курсе. Работать было легко. Теперь всегда буду обращаться к Ивану.