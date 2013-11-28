Нужно установить цели на одностраничнике в яндексе

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Завершен2 заявки145 просмотров

Здравствуйте. Нужно установить цели на одностраничнике и настроить вебвизер в яндекс-метрике

11 лет назад
anitacar
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо Ивану. Оперативно, грамотно, качественно все сделал. Не смотря на то, что я сама не знала, что мне надо, понял все с полу-слова и сделал работу на отлично. Все объяснил, дополнительно проконсультировал, в процессе работы держал в курсе. Работать было легко. Теперь всегда буду обращаться к Ивану.
Отлично сработали. Задание понятно, контакт есть, понимание есть. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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