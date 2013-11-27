Доработка функционала Virtuemart

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Здравствуйте!

Ищу специалиста по настройке Virtuemart, Robokassa, подключение SMS агрегатора.

Сроки и цену, пожалуйста.

11 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров