Нужен шаблон+ верстка для онлайн магазина светильников,cms pestashop или opencart Просьба откликнуться на проект людей из г.Москва и МО,что бы встретиться и обсудить проект лично. Спасибо!
Программирование. Joomla + joomshopping
сайт http:// keraplant . natix . ru
1) Поправить процедуру оформления заказа.
2) Изменить оформление подарков (есть товары с подарками - тогда список подарков отображается в корзине).
3) Есть подозрение на вирус на сайте (стал медленно грузиться).
ТЗ с подробным описанием задач в приложении;
Оплата webmoney
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