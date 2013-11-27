Программирование. Joomla + joomshopping

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Закрыт2 заявки117 просмотров

сайт http:// keraplant . natix . ru

1) Поправить процедуру оформления заказа.

2) Изменить оформление подарков (есть товары с подарками - тогда список подарков отображается в корзине).

3) Есть подозрение на вирус на сайте (стал медленно грузиться).

ТЗ с подробным описанием задач в приложении;

Оплата webmoney

Joomla
11 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров