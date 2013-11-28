Требуется опытный программист для доработки магазина на http://www.shop-script.ru 5-ой версии Есть сверстанный шаблон для магазина, большая часть его уже встроена в CMS (главная страница, страница категорий, карточка товара), возможно требуются мелкие правки, ...
Подключить к ИМ модуль оплаты, эквайринг и др.
Требуется подключить на сайте платёжные системы: Киви, Яндекс, Вебмани, интернет-эквайринг банка (инструкции по шлюзу от банка имеются) и толково разъяснить нюансы их работы.
Также нужны модули для OpenCart:
1) По оплате. Подобрать самый функциональный модуль по оплате, позволяющий администратору гибко производить из админки (а не в коде сайта) все настройки в форме заказа: способов оплаты, скидок, способов доставки, полей данных клиента, инструкций и пояснений клиенту. С максимально удобной, лёгкой и понятной для клиента структурой и видом.
2) По расширенной сортировке и фильтрации категорий и товаров в админке по всевозможным параметрам для удобного и быстрого их поиска и редактирования. (По умолчанию в стандартном OpenCart нет никаких фильтров и сортировок товаров.)
Возможны разные исполнители по частям задания.
Прошу обозначить работу, за которую готовы взяться, и цену.
Оплата – любым способом только по выполнению работы.
Обязательные требования:
Требуется только опытные специалисты, уже прекрасно ориентирующиеся в теме, знающие все нюансы, варианты и наилучшие решения именно по этим работам, и способные их реализовать и грамотно проконсультировать.
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