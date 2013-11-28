Подключить к ИМ модуль оплаты, эквайринг и др.

Требуется подключить на сайте платёжные системы: Киви, Яндекс, Вебмани, интернет-эквайринг банка (инструкции по шлюзу от банка имеются) и толково разъяснить нюансы их работы.

Также нужны модули для OpenCart:

1) По оплате. Подобрать самый функциональный модуль по оплате, позволяющий администратору гибко производить из админки (а не в коде сайта) все настройки в форме заказа: способов оплаты, скидок, способов доставки, полей данных клиента, инструкций и пояснений клиенту. С максимально удобной, лёгкой и понятной для клиента структурой и видом.

2) По расширенной сортировке и фильтрации категорий и товаров в админке по всевозможным параметрам для удобного и быстрого их поиска и редактирования. (По умолчанию в стандартном OpenCart нет никаких фильтров и сортировок товаров.)

Возможны разные исполнители по частям задания.

Прошу обозначить работу, за которую готовы взяться, и цену.

Оплата – любым способом только по выполнению работы.

Обязательные требования:

Требуется только опытные специалисты, уже прекрасно ориентирующиеся в теме, знающие все нюансы, варианты и наилучшие решения именно по этим работам, и способные их реализовать и грамотно проконсультировать.