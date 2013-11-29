Внести изменения в стандартный yml для опенкарта

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Добрый день, нужно внести изменения в стандартный yml для опенкарта на 2-х сайтах

Первый одежда http://help.yandex.ru/partnermarket/guides/clothes.xml

Второй парфюм http://help.yandex.ru/partnermarket/guides/beauty.xml

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Opencart
11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров