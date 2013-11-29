Требуется разработать плагин для http://www.shop-script.ru 5-ой версии. Вкратце о плагине: На странице карточки товара нужно будет выводить блок с несколькими видео роликами, пример реализации: http://сушилкалеса.рф/#p3 Тз в приложении.
Внести изменения в стандартный yml для опенкарта
Добрый день, нужно внести изменения в стандартный yml для опенкарта на 2-х сайтах
Первый одежда http://help.yandex.ru/partnermarket/guides/clothes.xml
Второй парфюм http://help.yandex.ru/partnermarket/guides/beauty.xml
Укажите
- вашу цену
- ваш опыт с опенкартом
Спасибо!
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