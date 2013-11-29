Требуется разработать плагин для Shop Script 5

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Требуется разработать плагин для http://www.shop-script.ru 5-ой версии.

Вкратце о плагине:

На странице карточки товара нужно будет выводить блок с несколькими видео роликами, пример реализации: http://сушилкалеса.рф/#p3

Тз в приложении.

11 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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