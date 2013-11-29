Магазин на opencart.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок216 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин на OPENCART "под ключ". Прошу откликнуться дизайнеров, верстальщиков, специалистов, имеющих опыт работы с модулем дропшипинга, а также опыт индивидуальной настройки модулей или опыт написания модулей для OPENCART.

Opencart
11 лет назад
1105354
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров