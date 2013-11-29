Верстка шаблона на opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка117 просмотров

Требуется переверстать дизайн shoppica2 (http://shoppica2.com/) на дефолтную тему Opencart.

Исходник шаблона shoppica2, имеется.

Необходимые модули для упрощения верстки, предоставлю.

Верстка в основном html и css.

Обязательные требования:

Знание html, css, php. Большой опыт работы с cms opencart (ocstore)

CSSHTMLocStoreOpencartPHP
11 лет назад
kara-bass
Руслан 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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