Настроить прием Pay Pal на сайте

Всем привет. Есть скрипт Order Master Pro через который я принимаю платежи на сайтах. Пример http://1000-k.ru

Так вот надо настроить прием Pay Pal. Добавить Pay Pal в способы оплаты на странице. Могу показать пример где уже настроено и мне просто нужно сделать то же самое.

Спасибо!