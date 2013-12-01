Нужно помочь написать ТЗ для интернет магазина/каталога (без платежного модуля). Только для людей с опытом drupal commerce и отзывами (можно на другом ресурсе) Приложил то, что уже написал. Консультация- что нужно ...
Интеграция инет-магазина со службой доставки СДЭК
Здравствуйте! Необходимо выполнить ip-интеграцию интернет-магазина, работающего на umi.cms, со службой доставки СДЭК - http://cdek.ru/integrator/
сколько это будет стоить ?
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