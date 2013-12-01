Составление ТЗ для магазина на drupal commerce

Нужно помочь написать ТЗ для интернет магазина/каталога (без платежного модуля).

Только для людей с опытом drupal commerce и отзывами (можно на другом ресурсе)

Приложил то, что уже написал.

Консультация-

что нужно учесть владельцу магазина

что описать подробнее для исполнителя

что позволяет сделать платформа drupal+drupal commerce

какой лучше хостинг

как протестировать сайт в нагрузке

как оценить работу исполнителя

стоимость

По времени 2+1 час

как-нибудь в вечернее время

Оплата на выбор. Предлагаю предоплату 50%