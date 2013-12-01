Создание сайта для продажи недвижимости

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок122 просмотра

Требуется создать сайт для продажи недвижимости! цена 5 т.р.

Создание макета и верстка!

Все вопросы и предложения мне вконтакт - http://vk.com/zhenycka

11 лет назад
wolfi37
Егор 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание страницы лендинга по шаблону в GoogleDocs

    $150

    Лендингдля продажи магнитных конструкторов Magformers (4 разных набора) с формой заказа, в которой возможен выбор конструктора из 4-х разных и формой непосредственного заказ без выбора набора.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составление ТЗ для магазина на drupal commerce

    $30

    Нужно помочь написать ТЗ для интернет магазина/каталога (без платежного модуля). Только для людей с опытом drupal commerce и отзывами (можно на другом ресурсе) Приложил то, что уже написал. Консультация- что нужно ...

    Drupal
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Всплывающая форма обратной связи

    $20

    Все просто, на сайте есть кнопка. Нужно, что бы при нажатии появлялось всплывающее окно с формой заявки. При нажатии отправить, содержимое отправляется на почту отправителю и владельцу магазина. На картинках в приложении два примера + ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка шаблона на opencart

    $100

    Требуется переверстать дизайн shoppica2 (http://shoppica2.com/) на дефолтную тему Opencart. Исходник шаблона shoppica2, имеется. Необходимые модули для упрощения верстки, предоставлю. Верстка в основном html и css. Обязательные требования: ...

    CSSHTMLocStoreOpencartPHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить прием Pay Pal на сайте

    Всем привет. Есть скрипт Order Master Pro через который я принимаю платежи на сайтах. Пример http://1000-k.ru Так вот надо настроить прием Pay Pal. Добавить Pay Pal в способы оплаты на странице. Могу ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт с Opencart на Yii

    НЕОБХОДИМ "СВОБОДНЫЙ" СПЕЦИАЛИСТ. ОПЛАТА: либо СБР, либо по результатам работ (никаких предоплат на личные кошельки)!!!!! Сайт перенести на Yii с сохранением разделов, полным переносом товаров, статей, описаний и дизайна. Все настройки ...

    OpencartYii
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки в VirtueMart

    Внести следующие правки в существующий интернет-магазин VirtueMart: 1. Добавить возможность выбирать зависимый товар по цвету (только изображение и поле артикула, без описания) и добавлять в корзину произвольное количество зависимого товара каждого цвета ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад