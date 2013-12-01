Постоянная доработка инет-магазинов asp.net и php

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Интернет-магазины ждут программиста, который будет о них заботиться. Есть план развития сайтов на ASP.NET framework 4.5 + SQL Server и PHP+MySql. Задач много и постоянно появляются новые.

Примеры задач:

- Улучшение товарного фильтра

- Добавление системы бонусов и подарочных сертификатов

- Развитие системы отзывов о товарах

- Развитие конструктора выбора готовых комплетков

- Интеграция с заданными платежными системами

- Интеграция с заданными курьерскими службами и грузоперевозчиками

Пожалуйста, указывайте инструменты, которыми владеете, примеры работ и примерные расценки.

ASP.NETMySQLPHPSQL
11 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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