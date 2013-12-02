Расширение функционала.

$500
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Закрыт3 заявки124 просмотра

Ищу программиста по OpenCart

Необходима редакция нескольких модулей, а точнее расширение функционала

требование - глубокое знание PHP

с заинтересовавшимися обсужу детали в скайпе

OpencartPHP
11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

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Нет заявок фрилансеров