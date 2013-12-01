Заменить модуль оплаты для инт.-маг. на OpenCart

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Нужно заменить стандартный неудобный модуль оплаты OpenCart, состоящий из 6 шагов, на максимально удобный как для клиента, так и максимально функциональный для администратора в части настроек способов оплаты, доставки, и пр.

Оплата – любым способом только после выполнения работы.

Обязательные требования:

Требуется только опытный специалист, знающий как технические и дизайнерские нюансы эффективного, продающего оформления страниц и форм интернет-магазина, так и соответствующие наилучшие ГОТОВЫЕ решения и модули для OpenCart. Понимающий всё с нескольких слов и имеющий образцы для визуальной оценки.

Opencart
11 лет назад
annikola
Андрей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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