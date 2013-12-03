Создание интернет магазинов на Open Cart

Создам интернет-магазины по выгодной для Вас цене. Возможно выполнение работы в сжатые сроки. Интернет-магазин будет создан на удобной платформе OpenCart. В дальнейшем Вы будете обеспечены инструкциями. Панель управления будет достаточно проста, и ею сможет воспользоваться даже неопытный пользователь ПК.

В работу входит:

- регистрация домена;

- покупка хостинга;

- установка OpenCart;

- наполнение сайта информацией;

- установка плагинов и модов;

- поддержка клиента в пользовании сайтом;

- продвижение и оптимизация сайта;

Это предложение отлично подойдет людям, которые хотят начать свой бизнес. Так как он не требует больших капиталовложений, но, при этом, приносит достаточно высокий и стабильный доход.